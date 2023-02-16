16 февраля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

От сумы и от тюрьмы. Краевой суд оставил в силе приговор бывшему замглавы Барнаула Еремееву

Алтайский краевой суд завершил дело в отношении бывшего замглавы Барнаула Юрия Еремеева. Приговор оставили в силе. Об этом Еремеев сообщил на своей странице во «Вконтакте».

Юрий Еремеев.
Юрий Еремеев.
архив Регионального отделения "Единой России":

Краевой суд оставил приговор Центрального районного суда без изменений. Еремеева обвинили по статье ч. 2 ст. 290 УК РФ и приговорили к штрафу в 800 тыс. рублей с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления.

Бывший вице-мэр написал в соцсетях, что «почувствовал на себе» смысл поговорки: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся».

Еремеев признался, что это время многое изменило в его жизни. Он поблагодари всех тех, кто поддерживал его и оказывал помощь.

«Друзья, этот этап в моей жизни завершился. Благодарен всем, кто не отвернулся, кто был со мной в этот не самый простой для меня период. Планов пока нет, но жизнь продолжается», — сообщил он.

Еремеев также пообещал позже поделиться подробностями дела и «тех процессов, которые происходили».

Ранее Юрия Еремеева обвинили в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, будучи в 2015 году главой районной администрации, он получил от гражданина взятку в виде услуг по выполнению строительно-монтажных работ на принадлежащем ему земельном участке.

Взятка предназначалась за назначение взяткодателя на должность главы Лебяжинской сельской администрации.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость