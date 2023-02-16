От сумы и от тюрьмы. Краевой суд оставил в силе приговор бывшему замглавы Барнаула Еремееву

Алтайский краевой суд завершил дело в отношении бывшего замглавы Барнаула Юрия Еремеева. Приговор оставили в силе. Об этом Еремеев сообщил на своей странице во «Вконтакте».

Краевой суд оставил приговор Центрального районного суда без изменений. Еремеева обвинили по статье ч. 2 ст. 290 УК РФ и приговорили к штрафу в 800 тыс. рублей с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления.

Бывший вице-мэр написал в соцсетях, что «почувствовал на себе» смысл поговорки: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся».

Еремеев признался, что это время многое изменило в его жизни. Он поблагодари всех тех, кто поддерживал его и оказывал помощь.

«Друзья, этот этап в моей жизни завершился. Благодарен всем, кто не отвернулся, кто был со мной в этот не самый простой для меня период. Планов пока нет, но жизнь продолжается», — сообщил он.

Еремеев также пообещал позже поделиться подробностями дела и «тех процессов, которые происходили».

Ранее Юрия Еремеева обвинили в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, будучи в 2015 году главой районной администрации, он получил от гражданина взятку в виде услуг по выполнению строительно-монтажных работ на принадлежащем ему земельном участке.

Взятка предназначалась за назначение взяткодателя на должность главы Лебяжинской сельской администрации.