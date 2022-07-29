Бывший вице-мэр Барнаула Юрий Еремеев пошел под суд

Юрий Еремеев, будучи в 2015 году главой районной администрации, получил от гражданина взятку в виде услуг по выполнению строительно-монтажных работ на принадлежащем ему земельном участке.
Взятка предназначалась за назначение взяткодателя на должность главы Лебяжинской сельской администрации.
Делом занялись в ФСБ.
«В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и.о. прокурором Индустриального района города Барнаул обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — написали в СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Ранее в Алтайском крае сотрудника Управления юстиции заподозрилиюрий в получении крупной взятки.