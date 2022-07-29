29 июля
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Происшествия

Бывший вице-мэр Барнаула Юрий Еремеев пошел под суд

Завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Центрального района города Барнаула Юрия Еремеева. Его материалы направили в суд. Чиновник признал вину в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает региональный следком.

Юрий Еремеев, задержание сотрудниками ФСБ.
Юрий Еремеев, задержание сотрудниками ФСБ.
Управление ФСБ по Алтайскому краю.

Юрий Еремеев, будучи в 2015 году главой районной администрации, получил от гражданина взятку в виде услуг по выполнению строительно-монтажных работ на принадлежащем ему земельном участке.

Взятка предназначалась за назначение взяткодателя на должность главы Лебяжинской сельской администрации.

Делом занялись в ФСБ.

«В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и.о. прокурором Индустриального района города Барнаул обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — написали в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Ранее в Алтайском крае сотрудника Управления юстиции заподозрилиюрий в получении крупной взятки.

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