Бывший вице-мэр Барнаула Юрий Еремеев пошел под суд

Завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Центрального района города Барнаула Юрия Еремеева. Его материалы направили в суд. Чиновник признал вину в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает региональный следком.

Юрий Еремеев, будучи в 2015 году главой районной администрации, получил от гражданина взятку в виде услуг по выполнению строительно-монтажных работ на принадлежащем ему земельном участке.

Взятка предназначалась за назначение взяткодателя на должность главы Лебяжинской сельской администрации.

Делом занялись в ФСБ.

«В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и.о. прокурором Индустриального района города Барнаул обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — написали в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Ранее в Алтайском крае сотрудника Управления юстиции заподозрилиюрий в получении крупной взятки.