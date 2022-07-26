Очередного взяточника-чиновника выявили силовики на Алтае

В Алтайском крае сотрудника Управления юстиции подозревают в получении крупной взятки — 200 тыс. рублей. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По информации следствия, в 2021—2022 годах начальник одного из отделов в Управлении юстиции получал деньги от представителя некого ООО.

Взятка предназначалась для выбора конкретного подрядчика, который выполнил бы работы по ремонту водоснабжения и помещений в административных зданиях. Кроме того, за эти средства были обещаны беспрепятственные приемка и подписание документов.

По факту взятки проводят расследование.

Также стало известно, что двое ветеринаров из Алтайского края пойдут под суд за взятки в 400 тыс. рублей.