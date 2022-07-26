27 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Очередного взяточника-чиновника выявили силовики на Алтае

В Алтайском крае сотрудника Управления юстиции подозревают в получении крупной взятки — 200 тыс. рублей. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Взятка. Арест.
Взятка. Арест.
Pixabay.com

По информации следствия, в 2021—2022 годах начальник одного из отделов в Управлении юстиции получал деньги от представителя некого ООО.

Взятка предназначалась для выбора конкретного подрядчика, который выполнил бы работы по ремонту водоснабжения и помещений в административных зданиях. Кроме того, за эти средства были обещаны беспрепятственные приемка и подписание документов.

По факту взятки проводят расследование.

Также стало известно, что двое ветеринаров из Алтайского края пойдут под суд за взятки в 400 тыс. рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость