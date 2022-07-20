21 июля
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Происшествия

Двое ветеринаров из Алтайского края пойдут под суд за взятки в 400 тысяч рублей

Следователи завершили расследование уголовного дела против двоих ветеринарных врачей рубцовского управления ветеринарии государственной ветеринарной службы. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Деньги, взятка.
Деньги, взятка.
бийск.22.мвд.рф

Правоохранители выяснили, что с 2017 по 2021 год обвиняемые получили взятки на сумму более 400 тысяч рублей. За «вознаграждение» от предпринимателей они выдавали свидетельства о безопасности мяса и мясной продукции без проведения соответствующей экспертизы.

Их действия квалифицированы по статьям «взятка в крупном размере» (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), «взятка в значительном размере» (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и «служебный подлог» (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Ветеринары дали признательные показания. До окончания судебного разбирательства их имущество наложен арест. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд.

Напомним, иркутские следователи завершили расследование уголовного дела против замначальника следственного управления — начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности (на правах управления) МВД России по Республике Бурятия по делу о взятке в виде муляжей 15 млн рублей.

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