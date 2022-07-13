13 июля
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Происшествия

В Сибири полковник МВД получил взятку в виде муляжей и попал под суд

Иркутские следователи завершили расследование уголовного дела против замначальника следственного управления — начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности (на правах управления) МВД России по Республике Бурятия. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Иркутской области.

Взятка.
Взятка.
22.мвд.рф

Следственные органы выяснили, что 26 июля 2021 года высокопоставленный правоохранитель в гостинице «Звезда» получил взятку в виде муляжей 15 млн рублей за прекращение уголовного преследования одного из фигурантов дела, которое находилось в его производстве.

Полковника МВД задержали с поличным сотрудники иркутского управления ФСБ России. Действия силовика квалифицированы как покушение на взятку в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Санкции статьи предусматривают до пятнадцати лет тюрьмы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, ректора алтайского филиала «ЛГУ имени А.С. Пушкина» в Барнауле признали виновным в растрате имущества в особо крупном размере.

По данным следствия, с 2014 по 2017 год осужденный совместно с директором Алтайского филиала ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» растратили средства госуниверситета на сумму 2 млн 500 тыс рублей.

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