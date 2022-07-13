В Сибири полковник МВД получил взятку в виде муляжей и попал под суд

Следственные органы выяснили, что 26 июля 2021 года высокопоставленный правоохранитель в гостинице «Звезда» получил взятку в виде муляжей 15 млн рублей за прекращение уголовного преследования одного из фигурантов дела, которое находилось в его производстве.
Полковника МВД задержали с поличным сотрудники иркутского управления ФСБ России. Действия силовика квалифицированы как покушение на взятку в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Санкции статьи предусматривают до пятнадцати лет тюрьмы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
Напомним, ректора алтайского филиала «ЛГУ имени А.С. Пушкина» в Барнауле признали виновным в растрате имущества в особо крупном размере.
По данным следствия, с 2014 по 2017 год осужденный совместно с директором Алтайского филиала ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» растратили средства госуниверситета на сумму 2 млн 500 тыс рублей.