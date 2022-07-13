В Сибири полковник МВД получил взятку в виде муляжей и попал под суд

Иркутские следователи завершили расследование уголовного дела против замначальника следственного управления — начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности (на правах управления) МВД России по Республике Бурятия. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Иркутской области.