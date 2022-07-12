Ректора одного из вузов в Барнауле признали виновным в растрате в особо крупном размере

Ректора алтайского филиала «ЛГУ имени А.С. Пушкина» в Барнауле признали виновным в растрате имущества в особо крупном размере, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

По данным следствия, с 2014 по 2017 год осужденный совместно с директором Алтайского филиала ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» растратили средства госуниверситета на сумму 2 млн 500 тыс рублей.

Деньги они перечисляли на на подконтрольные им счета физических и юридических лиц под видом оплаты поддельных гражданско-правовых договоров.

Затем деньги со счетов выводились и тратились на личные нужды.

В октябре 2021 года директора образовательного учреждения признали виновной в растрате — ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 600 тысяч рублей, с лишением права занимать административные должности на 3 года.