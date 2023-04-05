Бывшего начальника «Регионального жилищного управления» оправдали по делу о сиротских квартирах

В Барнауле завершили уголовное дело в отношении Евгения Котугина за непредоставление жилья сиротам. Его решили оправдать, сообщает «Банкфакс».

Следствие указывало, что в 2020 году РЖУ предоставили 1,2 млрд рублей на покупку 757 квартир для сирот.

В то время начальник организации Котугин якобы старался показать начальству видимость работы и скрыть свою некомпетентность в вопросах закупки жилья.

Он дал указание на тендеры, которые проходили только в крупных городах и районах региона, причем в большом количестве. Из-за чего тендеры не вызывали у потенциальных участников интерес.

Следствие посчитало, что так руководитель пытался выполнить плановые показатели, которые впоследствии показал в отчете руководству.

Суд. Pixabay.com

В итоге прошло более 1,1 тыс. аукционов в 23 муниципалитетах, 915 из которых не состоялись. РЖУ освоило лишь 400 млн рублей.

Начальству Котугин сообщил, что невозможно освоить весь бюджет. Следствие полагает, что этим он нарушил права нескольких сотен сирот, которые имели реальную возможность получить долгожданное жилье.

Также Котугин не исполнил решение суда, обязывающее его все же предоставить квартиры таким гражданам.

Возбудили уголовное дело за злостное неисполнение чиновником вступивших в законную силу судебных актов и за злоупотребление должностными полномочиями.

В ноябре 2021 года дело передали в суд, а спустя почти полтора года, 4 апреля, вынесли оправдательный приговор.

Ранее сироты остались без квартир в Белокурихе из-за невыполнения 16 контрактов барнаульской компанией.