Сироты остались без квартир в Белокурихе из-за невыполнения 16 контрактов барнаульской компанией

Барнаульская компания не исполнила 16 выигранных контрактов по обеспечению детей-сирот квартирами в Белокурихе. Об этом сообщает алтайское краевое УФАС России.

УФАС России установило, что компания «Газтеплоснаб» в 2021 году выиграла аукционы по поставке 16 квартир в Белокурихе для обеспечения жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Каждая квартира стоило по 1,9 млн рублей. Их должны были передать в государственную собственность края до конца 2021 года. Однако этого не произошло, так как компания отказалась.

Свой отказ они обосновали задержкой введения многоквартирного дома в эксплуатацию. Разрешение на ввод дали в августе 2022 года. Но и после этого компания не передала квартиры и полгода игнорировала заказчика.

В 2023 году компания разместила в интернете односторонние отказы от исполнения контрактов, указав, что поставки квартир невозможны на заявленных условиях.

«По итогам внеплановых проверок и оценки всех имеющихся документов Алтайское краевое УФАС приняло решения о включении сведений об «Газтеплоснаб», директоре и учредителе общества в Реестр недобросовестных поставщиков. Нахождение в реестре ограничивает от участия в госзакупках сроком на два года.

Ранее стало известно, сколько квартир готовят для сирот в Алтайском крае.