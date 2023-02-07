Минстрой: сколько квартир готовят для сирот в Алтайском крае

В 2023 году региональный Минстрой заключил контракты на приобретение жилья для 184 детей-сирот в Алтайском крае. Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос altapress.ru.

Большая часть договоров (133) относится к квартирам в новостройках Барнаула, Бийска и Новоалтайска. Сдача домов запланирована на первое полугодие 2023 года, уточнили в ведомстве. После введение в эксплуатацию с детьми-сиротами заключат договор специализированного найма жилого помещения.

Остальные договоры (51) приходятся на Горняк, Яровое, Рубцовск, а также Целинный, Благовещенский, Поспелихинский, Шипуновский, Михайловский, Калманский и Кулундинский район.

В прошлом году в Алтайском крае власти купили 261 квартиру. Больше всего — в Новоалтайске (64), Поспелихе (39) и Барнауле (36). На это из федерального и краевого бюджетов потратили 446,4 млн рублей.

Ранее Виктор Томенко объяснял, почему край не может выделять детям-сиротам больше квартир: «В регионе не хватает жилья, полностью соответствующего требованиям — а ведь детям, оставшимся без родителей, по сертификату нельзя войти в „долевку“ или купить квартиру и по эскроу-счету. В общем, нюансов много».