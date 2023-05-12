12 мая
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Происшествия

Бывшего студента барнаульского колледжа осудили на 11 лет колонии за пропаганду терроризма

23-летнего иностранного студента колледжа в Барнауле приговорили к 11 годам лишения свободы за пропаганду терроризма и вербовку, сообщает "ТАСС".

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
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Следствие установило, что обвиняемый был приверженцем запрещенных в России международных террористических организаций.

На протяжении долгого времени иностранец вел беседы со своим товарищем, в ходе которых убеждал вступить в одну из таких организаций.

Студент оправдывал насильственные и разрушительные методы террористов, навязывал знакомому радикальные идеи, показывал соответствующие агитационные видео и настаивал на возможности принять смерть в борьбе с "неверными".

Суд собрал достаточно материалов по уголовному делу и признал молодого человека виновным в вербовке в запрещенные в России организации и пропаганде терроризма.

Студента лишили свободы на 11 лет. Из них четыре года он проведет в тюрьме, а оставшиеся - в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что актеру Алексею Панину грозит семь лет лишения свободы за оправдание терроризма.

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