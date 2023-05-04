4 мая
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Жизнь

Актеру Алексею Панину грозит семь лет лишения свободы за оправдание терроризма

Столичный СК возбудил уголовное дело в отношении актера Алексея Панина за оправдание теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Панин
Алексей Панин
Wikimedia.Commons

Согласно информации СК, некоторые высказывания Алексея Панина оправдывали теракт на Крымском мосту.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма")", - сообщают в ведомстве.

Алексею Панину грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Ранее Панин попадал в инцидент с самолетом. У него появилось плохое предчувствие, и он потребовал высадить его из самолета. Из-за этого вылет рейса из Симферополя в Москву задержали почти на два часа.

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