Актеру Алексею Панину грозит семь лет лишения свободы за оправдание терроризма

Столичный СК возбудил уголовное дело в отношении актера Алексея Панина за оправдание теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает ТАСС .

Согласно информации СК, некоторые высказывания Алексея Панина оправдывали теракт на Крымском мосту.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма")", - сообщают в ведомстве.

Алексею Панину грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

Ранее Панин попадал в инцидент с самолетом. У него появилось плохое предчувствие, и он потребовал высадить его из самолета. Из-за этого вылет рейса из Симферополя в Москву задержали почти на два часа.