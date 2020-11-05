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Происшествия

Бывшему алтайскому сити-менеджеру вынесли приговор за крупное мошенничество

5 ноября бывшему главе администрации Рубцовска Владимиру Ларионову вынесли приговор по делу о мошенничестве. Об этом говорится на сайте Рубцовского городского суда.

Владимир Ларионов.
Владимир Ларионов.
rubadm.ru

Ларионов признал себя виновным в совершении преступления и получил 4 года условно и штраф в размере 400 тыс. рублей, сообщил источник Telegram-канала «Красное солнце Алтая».

Как ранее рассказывали в СК, в 2013 году МУП «Рубцовские тепловые сети» и одна из частных компаний заключили договор на ремонт железнодорожных подъездных путей. В результате неисполнения договорных обязательств у МУП образовалась задолженность по оплате.

Об этом в силу своей должности знал глава администрации города, но имея умысел на хищение денег, убедил директора частной фирмы передавать ему финансы за содействие в выплате долга.

С сентября 2013 по август 2015 года мошенническим путем Ларионов получил более 1,1 млн рублей.

Вину в содеянном он не признавал.

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