25 февраля
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Происшествия

Бывшему полицейскому из Алтайского края ужесточили судебный приговор

В Барнауле бывший полицейский похитил у граждан около 47 млн рублей, сообщает "Банкфакс".

Молоток судьи.
Молоток судьи.
Фото: ru.freepik.com, автор Racool_studio.

Будучи сотрудником управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Денис Самосенко занимал деньги у знакомых якобы для инвестирования в бизнес.

Затем он уволился из органов и скрылся в другом регионе.

Октябрьский суд Барнаула приговорил мошенника к 3,5 годам колонии общего режима. Однако краевой суд ужесточил приговор до 4 лет колонии общего режима.

Ранее стало известно, что в Бийске рассмотрят в суде дело о многомиллионном хищении электроэнергии.

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