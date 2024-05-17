Ему назначено 9,5 лет колонии строго режима и штраф в двукратном размере взятки — 21,9 млн рублей, указывает РБК.

Ранее Ленинский районный суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 5,7 млн рублей. Но приговор райсуда был отменен и сейчас вынесен новый апелляционный приговор.

В мае прошлого года изменили территориальную подсудность уголовного дела экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Дело передали на рассмотрение Ленинского райсуда Барнаула.

Что произошло

Судом установлено — обвиняемый получил взятку в размере 10 млн 993 тыс. рублей.

Во время своей работы в надзорном ведомстве получал деньги от криминальных авторитетов.

Одновременно с бывшим прокурором задержали и его экс-заместителя Андрея Турбина. Первый заместитель главы прокурора Любовь Кузьменок написала рапорт об увольнении по собственному желанию.

Проверка Генпрокуратуры

Проверка была серьезная — более 30 сотрудников прокуратуры получили те или иные взыскания.

Фалилеев занимал должность прокурора Новосибирской области с 2015 по 2018 годы. Покинул пост за два года до истечения срока полномочий. Его задержали в начале 2022 года. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ФСБ.

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