Бывших чиновников осудили за махинации с жильем в сибирском регионе

За мошенничество с муниципальными квартирами осудили трех экс-чиновниц Новосибирска, сообщают в областной прокуратуре пишет ТАСС.

Экс-чиновники с 2008 по 2014 годы пользовались служебным положением и подыскивали подконтрольных им номинальных покупателей квартир. Они заключали с ними договоры купли-продажи, предметом которых являлось отчуждение права муниципального образования города на квартиры.

Бывшие сотрудники получали возможность устанавливать свои цены на квартиры, искусственно занизив их, относительно рыночных.

После чего от имени номинальных владельцев заключались сделки с добросовестными покупателями, которые были совершены с учетом рыночных цен. Ущерб причинен в особо крупном размере.

Суд приговорил экс-сотрудников мэрии к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и со штрафом в размере 500 тыс. рублей каждой.

Директору «Ад Рем» суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, со штрафом 300 тыс. рублей.

Ранее депутата приговорили к четырем годам тюрьмы.