30 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Бывших чиновников осудили за махинации с жильем в сибирском регионе

За мошенничество с муниципальными квартирами осудили трех экс-чиновниц Новосибирска, сообщают в областной прокуратуре пишет ТАСС.

Суд, Фемида.
Суд, Фемида.
unsplash.com.

Экс-чиновники с 2008 по 2014 годы пользовались служебным положением и подыскивали подконтрольных им номинальных покупателей квартир. Они заключали с ними договоры купли-продажи, предметом которых являлось отчуждение права муниципального образования города на квартиры.

Бывшие сотрудники получали возможность устанавливать свои цены на квартиры, искусственно занизив их, относительно рыночных.

После чего от имени номинальных владельцев заключались сделки с добросовестными покупателями, которые были совершены с учетом рыночных цен. Ущерб причинен в особо крупном размере.

Суд приговорил экс-сотрудников мэрии к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и со штрафом в размере 500 тыс. рублей каждой.

Директору «Ад Рем» суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, со штрафом 300 тыс. рублей.

Ранее депутата приговорили к четырем годам тюрьмы.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость