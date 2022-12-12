Депутата приговорили к четырем годам тюрьмы

Народную избранницу приговорили к четырем годам колонии общего режима и обязали выплатить штраф в размере 700 тыс. рублей. Осужденная на два года лишена права занимать руководящие должности в государственных органах после освобождения.
Что произошло
В мае 2021 года осужденная вместе с соучастником требовала у застройщика 15 млн рублей за дачу разрешения на производство строительных работ.
Ранее депутата осудили за «политическое дело» сексуального характера. Приговор — 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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