Депутата приговорили к четырем годам тюрьмы

Тверской районный суд Москвы вынес муниципальному депутату Катеван Хараидзе обвинительный приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере, пишет Lenta.ru.

Народную избранницу приговорили к четырем годам колонии общего режима и обязали выплатить штраф в размере 700 тыс. рублей. Осужденная на два года лишена права занимать руководящие должности в государственных органах после освобождения.

Что произошло

В мае 2021 года осужденная вместе с соучастником требовала у застройщика 15 млн рублей за дачу разрешения на производство строительных работ.

Ранее депутата осудили за «политическое дело» сексуального характера. Приговор — 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.