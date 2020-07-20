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Бывший алтайский судья прошел обследование у психиатров и готов сказать последнее слово в суде

21 июля в Железнодорожном районном суде Барнаула может быть вынесен приговор Владиславу Колесникову, экс-судье Арбитражного суда Алтайского края. Его обвиняют во взяточничестве.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
altapress.ru

21 июля ожидается присутствие достаточно большого по местным меркам количества журналистов, поэтому одна из заключительных стадий процесса над Владиславом Колесниковым перенесена в зал на первом этаже здания Железнодорожного суда.

Предположительно во вторник экс-судья скажет последнее слово и в этот же день ему может быть оглашен приговор. Перед этим событием Колесников прошел комплексную судебно-психиатрическую экспертизу и был признан вменяемым.

«Экспертиза была инициирована самим судьей. Колесников несколько раз в ходе заседаний падал в обмороки, он действительно плохо себя чувствовал», — сообщил редакции источник, знакомый с ситуацией.

Исследование состоялось в краевой клинической психиатрической больнице им. Эрдмана. Ранее Колесников по состоянию здоровья не смог участвовать в нескольких судебных заседаниях.

Altapress.ru сообщал, что Владислава Колесникова обвиняют во взяточничестве.

Посредником в преступной схеме выступил другой судья арбитража Руслан Тэрри, которого уже признали виновным и приговорили к 7 годам колонии и крупному штрафу.

Также сообщалось, что деньги предназначались за вынесение арбитражным судьей решения в пользу акционерного общества «Кубанка» по делу о признании недействительными решений налогового органа.

По данным правоохранителей, из указанной суммы посредник передал взяткополучателю 800 тыс. рублей, оставив себе в качестве вознаграждения 700 тыс. рублей.

Напомним, 25 марта в Москве на заседании высшей квалификационной коллегии судей рассмотрели представление председателя следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовных дел в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова.

Сам Алексей Городов присутствовал на этом заседании коллегии и с предъявленными претензиями был не согласен.

Тем временем в самом Арбитражном суде Алтайского края идет кадровое обновление. В июне удостоверения заместителя председателя суда получили Лариса Ильичева и Эдуард Ли.

30 июня присягу судьи приняла Екатерина Фаст. Она утверждена членом коллегии по рассмотрению экономических споров, вытекающих из административных и иных публичных правоотношений.

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