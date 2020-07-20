Бывший алтайский судья прошел обследование у психиатров и готов сказать последнее слово в суде

21 июля в Железнодорожном районном суде Барнаула может быть вынесен приговор Владиславу Колесникову, экс-судье Арбитражного суда Алтайского края. Его обвиняют во взяточничестве.

21 июля ожидается присутствие достаточно большого по местным меркам количества журналистов, поэтому одна из заключительных стадий процесса над Владиславом Колесниковым перенесена в зал на первом этаже здания Железнодорожного суда.

Предположительно во вторник экс-судья скажет последнее слово и в этот же день ему может быть оглашен приговор. Перед этим событием Колесников прошел комплексную судебно-психиатрическую экспертизу и был признан вменяемым.

«Экспертиза была инициирована самим судьей. Колесников несколько раз в ходе заседаний падал в обмороки, он действительно плохо себя чувствовал», — сообщил редакции источник, знакомый с ситуацией.

Исследование состоялось в краевой клинической психиатрической больнице им. Эрдмана. Ранее Колесников по состоянию здоровья не смог участвовать в нескольких судебных заседаниях.

Altapress.ru сообщал, что Владислава Колесникова обвиняют во взяточничестве.

Посредником в преступной схеме выступил другой судья арбитража Руслан Тэрри, которого уже признали виновным и приговорили к 7 годам колонии и крупному штрафу.

Также сообщалось, что деньги предназначались за вынесение арбитражным судьей решения в пользу акционерного общества «Кубанка» по делу о признании недействительными решений налогового органа.

По данным правоохранителей, из указанной суммы посредник передал взяткополучателю 800 тыс. рублей, оставив себе в качестве вознаграждения 700 тыс. рублей.

Напомним, 25 марта в Москве на заседании высшей квалификационной коллегии судей рассмотрели представление председателя следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовных дел в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова.

Сам Алексей Городов присутствовал на этом заседании коллегии и с предъявленными претензиями был не согласен.

Тем временем в самом Арбитражном суде Алтайского края идет кадровое обновление. В июне удостоверения заместителя председателя суда получили Лариса Ильичева и Эдуард Ли.

30 июня присягу судьи приняла Екатерина Фаст. Она утверждена членом коллегии по рассмотрению экономических споров, вытекающих из административных и иных публичных правоотношений.