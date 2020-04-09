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Жизнь

Обвиняемый во взятке судья алтайского арбитража признан абсолютно вменяемым

Экспертиза признала абсолютно вменяемым Владислава Колесникова, работавшего судьей в Арбитражном суде Алтайского края и обвиняемого во взяточничестве.

Коррупция.
Коррупция.
Анна Зайкова

О результатах экспертизы altapress.ru сообщил информированный источник. По словам собеседника, по результатам комплексной судебно-психиатрической экспертизы Колесников признан абсолютно вменяемым.

Напомним, что обследование Владислав Колесников проходил в Алтайской краевой клинической психиатрической больнице имени Эрдмана.

Громкое дело о взятках в алтайском арбитраже

Ранее altapress.ru сообщал, что Владислава Колесникова обвиняют во взяточничестве. Посредником в преступной схеме выступил другой судья арбитража Руслан Тэрри, которого уже признали виновным и приговорили к 7 годам колонии строгого режима.

Также сообщалось, что преступные деньги предназначались за вынесение арбитражным судьей решения в пользу АО «Кубанка» (зарегистрировано в Калманском районе) по делу о признании недействительными решений налогового органа.

По данным правоохранителей, из указанной суммы посредник передал взяткополучателю 800 тысяч рублей, оставив себе в качестве вознаграждения 700 тысяч рублей.

Кроме того, 25 марта в Москве на заседании высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) было рассмотрено представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о возбуждении уголовных дел в отношении судьи Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова.

Его также подозревают во взяточничестве.

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