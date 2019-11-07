Громкое дело о взятке в алтайском арбитраже передали в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу судьи арбитражного суда Алтайского края, который получил взятку в крупном размере от одного из предпринимателей.

По информации ведомства, в 2017 году обвиняемый при посредничестве судьи того же суда и человека, не имеющего отношения к судебной ветви власти, получил взятку в сумме 800 тысяч рублей от представителя коммерческой организации.

Нелегальные деньги передавались за то, чтобы судья вынес решение в пользу этой фирмы.

Речь идет о судьях Владиславе Колесникове и Руслане Тэрри. Последнему ранее предъявили обвинение в посредничестве.

Как в августе писал altapress.ru, органы следствия предполагали, что коррупция имела место при рассмотрении иска акционерного общества «Кубанка» (зарегистрировано в Калманском районе) к налоговой службе.

Колесников рассматривал спор фирмы и МИФНС № 10 по Алтайскому краю. Следствие считает, что он получил взятку в 800 тысяч рублей за вынесение судебного решения в пользу «Кубанки», а посредником при передаче взятки выступил судья Руслан Тэрри.

Судейская комиссия тогда дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Колесникова по п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в крупном размере. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Тэрри также разрешили возбудить. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 291 УК. Максимальная санкция — те же 12 лет.