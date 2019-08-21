Следком расскрыл подробности уголовного преследования арбитражных судей Алтайского края

Следком завершил расследование уголовного дела судьи арбитражного суда Алтайского края Руслана Тэрри, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщил журналистам и.о. руководителя краевого следственного управления СКР Константин Мальцев. У следкома есть информация о причастности к коррупции еще одного арбитражного судьи, но решение о возбуждении в отношении него дела примет председатель СК России. Уголовное преследование арбитражных судей — беспрецедентный случай в истории края.

Отставка приостановлена

Руслан Тэрри работал судьей Арбитражного суда Алтайского края с мая 2005 года, его судейские полномочия прекращены 7 декабря 2018 года квалификационной коллегией судей (ККС) Алтайского края. Сделано это было по представлению и.о. председателя арбитражного суда края Максима Кулика.

Тэрри вел в суде около 100 дел, все они еще в декабре были «оптом» (то есть одним решением) оперативно перераспределены другим судьям.

Однако в июле 2019 года решением ККС Алтайского края отставка судьи Тэрри приостановлена — и опять же по представлению и.о. председателя арбитражного суда Алтайского края Максима Кулика, следует из пресс-релиза квалифколлегии, опубликованного 19 июля.

СУ СКР по Алтайскому краю. Altapress.ru

Обвиняется в посредничестве

Между тем, еще в апреле 2019 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрела представление руководителя СК России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовных дел в отношении Руслана Тэрри (на тот момент он считался судьей в отставке) и еще одного, действующего судьи арбитражного суда края.

Следком подозревал, что они замешаны в преступлениях коррупционной направленности. И ВККС дала согласие на возбуждение дел.

После этого дело на Руслана Тэрри было возбуждено, и более того — его расследование уже завершено и направлено прокурору для изучения и принятия решения. Об этом сообщил Константин Мальцев.

Тэрри предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УКРФ). Если прокурор утвердит обвинительное заключение, Тэрри предстанет перед судом.

При этом, как пояснил Мальцев, Тэрри признал свою вину в полном объеме и дал соответствующие показания. Кроме того, в данном случае был еще один посредник — гражданское лицо. Уголовное дело на него также расследовано и передано прокурору.

Константин Мальцев. altai-krai.sledcom.ru

Дела на второго судью не возбуждено

Что касается второго судьи, который предположительно причастен к преступлению, то, как пояснил Константин Мальцев, по закону возбудить дело в отношении судьи имеет право только председатель СК России. Материалы на этого судью в СК России направлены, решение о возбуждении дела еще не принято.

Как пояснил Константин Мальцев, если такое решение будет, то расследование проведет СУ СКР по Алтайскому краю.

«Мы готовы его расследовать», — сказал он.

Второй судья арбитражного суда края является действующим, следует из информации на сайте суда. Однако, по данным картотеки, его дела еще в апреле 2019 года начали передавать другим судьям, мотивируя это тем, что он находится в отпуске или «отсутствует в течение длительного времени ввиду болезни и нахождения в отпуске».

А в мае Максим Кулик подал в ККС Алтайского края представление о приостановлении полномочий этого судьи, но рассмотрение было отложено.

В чем суть претензий следствия

Представители краевого следкома, давая информацию журналистам об уголовном преследовании арбитражных судей, были весьма аккуратны и подробностей почти не раскрыли. И это понятно: «дело Тэрри» еще даже не начал рассматривать суд, а дело на второго судью даже не возбуждено. Иначе говоря, на сегодня оба судьи не виновны.

Но на заседании ВККС в апреле представитель Следкома России озвучил суть претензий. Органы следствия предполагали, что коррупция имела место при рассмотрении вторым судьей иска акционерного общества «Кубанка» (зарегистрировано в Калманском районе) к налоговой службе. Предположительно взятка была выплачена через посредников за решение в пользу юрлица.

Налоговики отказались возместить «Кубанке» НДС в размере 38 млн рублей и доначислили около 4 млн рублей по этому же налогу (включая штраф и пеню). ФНС полагала что «Кубанка» создала формальный документооборот с взаимозависимыми организациями, действия налогоплательщика были направлены на получение необоснованной налоговой выгоды.

Арбитраж Алтайского края вынес решение в пользу «Кубанки» — признать недействительным доначисление НДС и отказ в возмещении НДС. Но апелляция его отменила, и правомерность ее выводов потом подтвердила кассация.

О каких суммах взяток идет речь

При рассмотрении представления Бастрыкина в Высшей квалификационной коллегии судей фигурировала сумма в 800 тыс. рублей. Константин Мальцев сказал, что сейчас фигурирует сумма «в пределах 3 млн рублей» — с учетом того, что «посредники тоже себе отщипывают».

Обнаружить еще какое-либо уголовное дело в отношении судей арбитражного суда края altapress.ru не удалось. Адвокат Юрий Камаев, представлявший интересы своих клиентов в арбитраже еще с 1990-х годов, тоже не припомнил случаев уголовного преследования арбитражных судей. По его словам, все уходили в отставку по некомпрометирующим основаниям.