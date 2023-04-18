Бывший барнаульский самовыдвиженец в Госдуму покончил с собой после возвращения с СВО

57-летний Анатолий Майдуров до начала боевых действий работал электриком в краевом перинатальном центре.
Ранее он пытался баллотироваться в Госдуму как самовыдвиженец от Барнаульского округа. Однако не прошел, так как не смог собрать подписи.
В 2022 году Анатолий подписал контракт и уехал в зону СВО. Там он пробыл почти год и вернулся в феврале 2023 года — с контузией и двумя ранениями.
По данным Telegram-канала, близкие мужчины рассказали, что дома у Анатолия развилась депрессия. Майдуров переживал за своих товарищей, оставшихся на фронте, и даже собирался вернуться в зону СВО, но супруга была против.
Накануне мужчина покончил с собой. У него остались две дочери и жена.