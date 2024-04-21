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Бывший кандидат в депутаты признался в убийстве жены. Подробности

Бывший кандидат в депутаты гороской думы Твери от «Справедливой России» признался в соцсетях в убийстве жены Екатерины.

Кулак, побои, насилие.
Кулак, побои, насилие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Утром 20 апреля мужчина опубликовал во «ВКонтакте» пост с признанием, в котором обвинил супругу в предательстве и заявил, что «сделал это».

Также он написал, что понесет наказание с гордо поднятой головой.

И добавил — «лживая тварь получила по заслугам», а ему «плевать, что будет с ним». В то же время он попросил «сберечь дочку», потому что «она его последний стимул жить».

По предварительным данным, он убил жену из-за ревности, сообщает РЕН ТВ.

Екатерине Никольской было 36 лет. У супругов осталась 11-месячная дочь, указывает Газета.Ru.

Возбуждено уголовное дело.

Как это было

Трагедия случилась 20 апреля. До этого Никольский избил супругу, после чего Екатерина уехала к родителям в село Емельяново, сообщил Mash.

Он напал на супругу с ножом, когда та гуляла на улице с ребенком, и перебил ей артерию.

Тело Екатерины обнаружили около школы в селе Емельяново, пишет Baza. Рядом находился ее брат — пытался помочь женщине. Ему мешал Никольский, поэтому мужчина несколько раз ударил зятя домкратом.

Сейчас экс-кандидат в депутаты находится в реанимации областной больницы.

Ранее сообщалось, как десятки тысяч человек в прямом эфире наблюдали, как судят бывшего министра Казахстана.

Куандык Бишимбаев обвиняется в том, что до смерти забил свою молодую жену.

Версия экс-министра

Бишимбаев убил Салтанат Нукенову во время ссоры в ресторане. После этого он попросил своего брата, владельца заведения, удалить записи с камер видеонаблюдения.

Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и ударил супругу кулаками по голову, от которых она упала на пол.

«Бишимбаев обхватил Нукенову за горло и стал душить, от чего последняя потеряла сознание и скончалась на месте», — заявила государственный обвинитель во время суда.

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