Бывший квартирант сохранил ключи и украл у бийчанки крупную сумму

В Бийском районе бывший квартирант сохранил ключи от дома, где он жил четыре года назад. Мужчина проник в квартиру и украл деньги, пишет ГУ МВД по Алтайскому краю.

У жительницы поселка Боровое пропали 50 тысяч рублей. Она обратилась к участковому уполномоченному полиции, который выяснил, что в 2016 году в доме потерпевшей проживал квартирант. Полицейский установил личность и место его жительства, после чего сразу наведался в гости к подозреваемому.

Предположения участкового подтвердились. 55-летний сельчанин написал заявление о явке с повинной и пояснил, что знал, где лежит ключ от квартиры, в которой когда-то жил. Мужчина выбрал время, когда хозяйки не было дома и проник в жилище. Похищенные деньги потратил на еду и алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Подозреваемому в совершении преступлении избрана мера пресечения виде подписки о невыезде.

Напомним, ранее полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже телевизоров из съемных квартир в Алтайском крае.