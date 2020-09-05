Бывший мэр перепутал жену со свиньей и застрелил ее из ружья

В Турции бывший мэр города Искендерун Ахмет Акташ сослался на плохое зрение после убийства супруги, сообщает « Федеральное агентство новостей ».

Мужчина рассказал, что стрелял из ружья в свинью, которая проникла на его огород, однако оказалось, что на грядках копалась его жена Хавва.

«Вышел на балкон и увидел в кустах свинью. Было лицензированное ружье, которым решил застрелить вредителя. После случившегося стал искать жену в доме», — пересказывает агентство показания экс-мэра.

Женщины дома не было, тогда Ахмет вышел в сад, где «прозрел» — в кустах лежала любимая Хавва.

Медики установили, что выстрел оказался для женщины смертельным. Полиция задержала экс-мэра.

Стоит отметить, что убийства среди семейных пар не редкость для этой страны. В связи с этим посол России в Турции дал важные советы россиянкам, желающим выйти замуж за турков.