Россиянкам, желающим выйти замуж за турков, дал советы посол России в Турции

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов рассказал РИА «Новости» , что россиянкам, которые собираются выйти замуж за граждан Турции, нужно узнать об особенностях жизни в этой стране.

Ерхов уверен, что российским женщинам для начала можно порекомендовать ознакомиться с национально-культурными и религиозными особенностями жизни в Турции. А также, возможно, это самое главное — понять местный менталитет.

«Также укладом турецкой семьи, который несколько отличается от семейных порядков в нашей стране. Здраво оценить свои возможности „подстроиться“ под новые жизненные условия. Хорошо было бы составить хотя бы общее представление о законодательстве Турции и правоприменительной практике, о действующих процедурах при заключении брака с иностранцами», — добавил посол.

Первым делом , а пляж потом Важно обязательно легализовать брак на территории Турции, если он заключен в России. И не медлить с оформлением российского гражданства детям, если мать этого хочет. При этом надо помнить, что по турецкому законодательству вне зависимости от гражданства ребенка, если один из родителей является гражданином Турции, то до совершеннолетия данный ребенок считается гражданином Турции автоматически. В этом случае при рассмотрении здесь дел по вопросам опекунства над несовершеннолетними детьми турецкие суды, как правило, будут исходить именно из этой презумпции

Ерхов подчеркнул, что россиянкам часто удается находить справедливость в турецких судах, которые выносят решения по бракоразводным процессам и судьбе детей в их пользу.

Однако, что важно, не всегда получается исполнить эти решения, поскольку удовлетворительный вердикт суда не значит, что мать сможет беспрепятственно покинуть Турцию с ребенком.

«Бывают и такие ранящие душу случаи, когда, вопреки постановлениям суда, отец забирает детей, запрещает матери с ними видеться, инициируются встречные судебные процессы и решения, а правоприменительная практика попросту оказывается неспособна обеспечить возвращение детей к матери», — предупредил посол.

Как быть , если возникают семейные проблемы? При появлении каких-либо проблем обязательно нужно просчитать, желательно с адвокатом или консульским работником, возможные последствия разных вариантов действий. В определенных случаях не стоит медлить и немедленно выдвигаться в аэропорт с детьми, пока выезд не закрыт. Также нужно четко понимать, что защиту россиян в турецких судах могут осуществлять только местные адвокаты.

Турция. Рынок. flickr.com ( pamas), CC BY 2.0 , part from original.

Впрочем, как подчеркнул Ерхов, подавляющее большинство смешанных браков в Турции попадает под определение «счастливой семьи».

«Они живут в гармонии, воспитывают детей, которые, овладевая двумя языками и впитывая в себя национальные особенности и культурные „коды“ наших стран, становятся еще одним „мостиком дружбы“, призванным укреплять взаимопонимание и доверие между народами России и Турции», — дипломатично отметил дипломат.

А если вдруг и произошло какое-либо недопонимание, то, как добавил Ерхов, посольство всегда поможет консультацией и советом.