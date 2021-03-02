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2 марта
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Происшествия

Бывший начальник управления Минобороны получил 6,5 лет «строгача» за взятки и махинации

Бывший глава управления Минобороны РФ Александр Борувков получил 6,5 лет колонии строгого режима за взятку и махинации с госзаказом более чем на 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Борувков, будучи председателем аукционных комиссий, создавал препятствия потенциальным участникам тендера, чтобы устранить конкуренцию и заключать госконтракты с фирмами, подконтрольными предпринимателю Алексею Калитину.

В результате договоры заключались на не выгодных для ведомства условиях. Ущерб Минобороны России оценивается более чем в 650 млн рублей.

За свою помощь Борувков получил от Калитина взятку в размере свыше 368 млн рублей.

Борувков заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью признал вину, пишет polit.ru. Он также частично возместил ущерб и помог изобличить своих соучастников. Дело в отношении него суд рассматривал в особом порядке.

Кроме срока в колонии, Борувкову предстоит выплатить штраф в 368 млн рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с осужденного свыше 650 млн рублей.

Предварительное следствие в отношении иных участников организованной группы продолжается.

Ранее сообщалось, что фигурант дела о многомиллиардных хищениях из Росрезерва Александр Безруков получил 3,5 года условно с испытательным сроком четыре года. Он был задержан летом 2019 года в рамках уголовного дела о хищении более 3 млрд из Росрезерва.

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