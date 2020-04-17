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17 апреля
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Происшествия

Бывший замглавы алтайского минстроя отправится в СИЗО

Экс-заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрей Голубцов отправится в СИЗО, сообщает Следственный комитет.

Андрей Голубцов.
Андрей Голубцов.
doc22.ru

Как передает пресс-служба ведомства, мера пресечения выбрана по ходатайству следователя. Голубцову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, экс-чиновник получил два миллиона рублей от директора одной из компаний, специализирующейся на строительстве коммунальных сетей, за выбор подрядчика по капремонту объектов теплоснабжения, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.

Как ранее сообщал altapress.ru, претензии правоохранителей к Голубцову могут быть связаны с острой коммунальной проблемой осенью 2018 года в Змеиногорске, когда город едва не вступил в зиму с неработающими системами отопления и водоснабжения.

Следователи пока официально не называют фамилию руководителя компании, который, по их версии, передал взятку Андрею Голубцову.

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