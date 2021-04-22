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Происшествия

Бывший зэк ехал домой из тюрьмы, но вернется обратно из-за инцидента в Рубцовске

34-летний житель Свердловской области ехал домой из мест заключения, где отбывал срок за грабеж и кражу. На вокзале в Рубцовске он решил выпить со случайным знакомым.

Тюрьма, заключение.
Тюрьма, заключение.
CC0

Мужчины расположились в привокзальном сквере и начали импровизированное застолье. Рубцовчанин задремал, а когда проснулся, то не нашел свои 19 тыс. рублей.

Новый знакомый даже помог поискать якобы потерянные деньги, но вскоре сел на рейсовый автобус и уехал.

Житель Свердловской области обокрал рубцовчанина.
Житель Свердловской области обокрал рубцовчанина.
сибфоут.мвд.рф

Мужчина, оставшийся без средств, пошел в полицию. Сотрудники установили личность преступника и по горячим следам задержали его, сообщили в Алтайском линейном управлении МВД России на транспорте.

Все похищенные деньги еще были при нем.

Мужчину признали виновным в краже и приговорили к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее барнаулец разыграл спектакль, чтобы украсть 12 миллионов и 5 смартфонов.

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