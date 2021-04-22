Бывший зэк ехал домой из тюрьмы, но вернется обратно из-за инцидента в Рубцовске

Мужчины расположились в привокзальном сквере и начали импровизированное застолье. Рубцовчанин задремал, а когда проснулся, то не нашел свои 19 тыс. рублей.
Новый знакомый даже помог поискать якобы потерянные деньги, но вскоре сел на рейсовый автобус и уехал.
Мужчина, оставшийся без средств, пошел в полицию. Сотрудники установили личность преступника и по горячим следам задержали его, сообщили в Алтайском линейном управлении МВД России на транспорте.
Все похищенные деньги еще были при нем.
Мужчину признали виновным в краже и приговорили к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.
Ранее барнаулец разыграл спектакль, чтобы украсть 12 миллионов и 5 смартфонов.