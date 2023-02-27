Бывшую главу Волчихинского района взяли под стражу

47-летнюю бывшую главу Волчихинского района Елену Артюшкину обвинили в присвоении или растрате в особо крупном размере, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Артюшкина с 2017 по 2021 год использовала служебное положение, чтобы рядом распоряжений незаконно начислять себе премии.

Так, бывшая глава премировала саму себя на сумму более чем 1,3 млн рублей, чем причинила районному бюджету крупный ущерб.

Женщину избрали на должность 23 июня 2017 года, а 27 числа она уже распорядилась о награждении себя.

Артюшкиной назначили наказание в виде заключения под стражу на два месяца.

Сейчас следствие ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, следствие продолжают.

Ранее главврач Волчихинской ЦРБ, в которой погиб 7-летний ребенок, уволилась из больницы.