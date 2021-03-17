Бывшую звезду лыжного спорта задержали на Рублевке с героином

Бывшая чемпионка России по фристайлу, член сборной России Анна Орловская была задержана в столице на Рублевском шоссе с крупной партией героина.

У бывшей спортсменки нашли семь упаковок с наркотиками, которые она должна была разнести по разным адресам. Девушка уже призналась, что последние несколько лет после ухода из большого спорта работала закладчицей. Одну из закладок она успела сделать на Крылатском шоссе, сообщает «5 канал».

При задержании девушки нашли два сотовых телефона, несколько банковских карт и упаковки с героином.

Орловская завершила свою спортивную карьеру в 2013 году. До этого она становилась чемпионкой России по фристайлу в двух дисциплинах и даже вошла в десятку лучших на Кубке мира.

Но в ноябре 2013 года она была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

В январе этого года Орловской исполнилось 26 лет.

Напомним, что недавно в спальном районе Барнауле полицейские обнаружили тайник с большой закладкой героина.