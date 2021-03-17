Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 марта -15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Бывшую звезду лыжного спорта задержали на Рублевке с героином

Бывшая чемпионка России по фристайлу, член сборной России Анна Орловская была задержана в столице на Рублевском шоссе с крупной партией героина.

Задержанная спортсменка Анна Орловская.
Задержанная спортсменка Анна Орловская.
Личная страница Анны Орловской "ВКонтакте"

У бывшей спортсменки нашли семь упаковок с наркотиками, которые она должна была разнести по разным адресам. Девушка уже призналась, что последние несколько лет после ухода из большого спорта работала закладчицей. Одну из закладок она успела сделать на Крылатском шоссе, сообщает «5 канал».

При задержании девушки нашли два сотовых телефона, несколько банковских карт и упаковки с героином.

Орловская завершила свою спортивную карьеру в 2013 году. До этого она становилась чемпионкой России по фристайлу в двух дисциплинах и даже вошла в десятку лучших на Кубке мира.

Но в ноябре 2013 года она была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

В январе этого года Орловской исполнилось 26 лет.

Напомним, что недавно в спальном районе Барнауле полицейские обнаружили тайник с большой закладкой героина.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость