В спальном районе Барнаула нашли тайник с крупной партией героина

33-летний уроженец Таджикистана, долгое время проживающий в России, купил около килограмма героина в Иркутске и нашел, кому его сбыть в Барнауле. Товар до покупателя не дошел.

Мужчина приобрел запрещенное вещество благодаря связям в криминальной среде. Покупатель нашелся на Алтае. За килограмм героина предлагалось заплатить 1,4 млн рублей, но сделка уже происходила под контролем оперативных сотрудников УФСБ России по Алтайскому краю.

«Так называемую „пробную“ партию оперативники изъяли в тайнике, оборудованном обвиняемым на одной из трасс Иркутской области. Основной же объем героина он привез на личном автомобиле в Барнаул и спрятал возле здания на территории „спального“ района краевой столицы, о чем проинформировал потенциального покупателя», — рассказали в пресс-службе краевого управления ФСБ.

После изъятия героина в крупном размере из тайника гражданина задержали. Свою вину он признал в полном объеме.

Суд приговорил мужчину к 7 годам в колонии строгого режима.

Ранее в Бийском районе Алтайского края сотрудники ДПС нашли в одном из автомобилей два больших мешка с марихуаной. В общей сложности в них был почти килограмм дурман-травы.