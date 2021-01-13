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Происшествия

В Алтайском крае мужчина может получить 10 лет тюрьмы за два мешка марихуаны

В Бийском районе Алтайского края сотрудники ДПС нашли в одном из автомобилей два больших мешка с марихуаной. В общей сложности в них был почти килограмм дурман-травы.

Мешки с марихуаной.
Мешки с марихуаной.
22.мвд.рф

Полицейские остановили автомобиль Honda Accord и обнаружили запрещенный груз у пассажира. Изъятое правоохранители направили на исследование, которое подтвердило, что бийчанин перевозил марихуану весом 980 граммов.

На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

«В ходе опроса задержанный показал место сбора одурманивающей травы и пояснил, что собирал ее для собственного употребления. Максимальное наказание, которое может грозить молодому человеку — 10 лет лишения свободы», — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее у 34-летней жительницы Барнаула изъяли 120 таблеток, в которых содержится трамадол — психотропный опиоидный анальгетик. За незаконную реализацию этого вещества можно оказаться в тюрьме.

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