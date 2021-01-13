В Алтайском крае мужчина может получить 10 лет тюрьмы за два мешка марихуаны

Полицейские остановили автомобиль Honda Accord и обнаружили запрещенный груз у пассажира. Изъятое правоохранители направили на исследование, которое подтвердило, что бийчанин перевозил марихуану весом 980 граммов.
На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.
«В ходе опроса задержанный показал место сбора одурманивающей травы и пояснил, что собирал ее для собственного употребления. Максимальное наказание, которое может грозить молодому человеку — 10 лет лишения свободы», — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Ранее у 34-летней жительницы Барнаула изъяли 120 таблеток, в которых содержится трамадол — психотропный опиоидный анальгетик. За незаконную реализацию этого вещества можно оказаться в тюрьме.