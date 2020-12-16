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Происшествия

В Барнауле задержали наркоторговку с опиоидами по поддельным рецептам

У 34-летней жительницы Барнаула изъяли 120 таблеток, в которых содержится трамадол — психотропный опиоидный анальгетик. За незаконную реализацию этого вещества можно оказаться в тюрьме.

На Алтае завершили дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ.
На Алтае завершили дело о незаконном обороте сильнодействующих веществ.
сибфоут.мвд.рф

Следователи Алтайского ЛУ МВД России выяснили, что женщина купила препараты в аптеке, но для этого ей потребовалось подделать рецепты. Она вносила в бланки вымышленные данные пациентов, сведения о лечебных учреждениях и врачах, якобы выдавших такие рецепты.

Сотрудники транспортной полиции изъяли поддельные штампы поликлиник Барнаула, а также именные печати медицинских работников и более ста поддельных рецептов, сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО.

За незаконные приобретение, хранение и сбыт сильнодействующих веществ, а также подделку документов фигурантке грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми и до двух лет соответственно.

Ранее под Барнаулом закрыли наркопритон.

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