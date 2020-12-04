Под Барнаулом закрыли наркопритон

43-летний житель Новоалтайска с июня по ноябрь содержал дома в квартире на ул. Военстроя притон для систематического потребления наркотиков.
Правоохранители со служебно-розыскной собакой при обыске изъяли предметы и вещества, которые использовались для приготовления и употребления наркотиков — шприцы и посуда с остатками «синтетики».
На подозреваемого завели уголовное дело по ч.1 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).