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Происшествия

Под Барнаулом закрыли наркопритон

Полицейские закрыли наркопритон в квартире Новоалтайска. Его хозяину теперь грозит до 4 лет тюрьмы, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Наручники.
Наручники.
ССО.

43-летний житель Новоалтайска с июня по ноябрь содержал дома в квартире на ул. Военстроя притон для систематического потребления наркотиков.

Правоохранители со служебно-розыскной собакой при обыске изъяли предметы и вещества, которые использовались для приготовления и употребления наркотиков — шприцы и посуда с остатками «синтетики».

На подозреваемого завели уголовное дело по ч.1 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

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