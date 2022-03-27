27 марта
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Происшествия

Бийчане массово подрались с пинками в голову. Их ничему не научило «нечаянное убийство» в Барнауле

В Бийске в воскресенье ночью, 27 марта, произошла массовая драка с участием примерно десяти человек, сообщает «Инцидент Бийск».

Массовая драка в Бийске.
Массовая драка в Бийске.
кадр из видео.

Массовая драка произошла на улице Михаила Кутузова. В городской полиции пояснили, что по данному факту проводится предварительная проверка.

«Выясняются обстоятельства произошедшего, причины и все участники конфликта. По результатам будет принято решение — в соответствии с действующим законодательством», — рассказали в ведомстве.


На кадрах видно, как возле автомобилей несколько человек повалили мужчину на землю, один из них пинает в область головы противника.

В другой точке конфликта, чуть ниже по тротуару, мужчина повалил на снег женщину, стянул с нее куртку и также нанес удар ногой в голову. В это время остальные продолжают выяснять отношения с применением физической силы в режиме «толпа на толпу».

Что именно стало причиной драки, пока неизвестно. По словам местных жителей, рядом расположена пивнушка.

Напомним, накануне в Барнауле отправили в колонию строгого режима боксера за смертельную массовую драку на Старом базаре. Мужчина ударил оппонента в голову, при этом убивать не хотел.

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