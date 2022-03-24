Барнаульского боксера за смертельную драку на Старом базаре отправили в колонию строгого режима

Жителя Барнаула Михаила Старцева признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть 40-летнего мужчины, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Напомним, ночью 27 июля 2020 года возле бара на Старом базаре произошла массовая драка, в ходе которой погиб 40-летний Павел Рохлов.

«В ходе конфликта обвиняемый, подойдя со спины к мужчине, с силой нанес ему кулаком правой руки один удар в область нижней челюсти справа, отчего потерпевший упал, ударившись головой о землю. Через некоторое время он скончался от черепно-мозговой травмы на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

В ходе предварительного и судебного следствия Старцев вину не признал. По его словам, у него не было умысла на причинение тяжких телесных повреждений, а ударил он с целью самообороны.

Драка на Старом базаре. Скриншот видео «Россия-1»

Доводы Старцева, подчеркнули в СК, опровергли собранные доказательства, в том числе показания свидетелей, видеозапись конфликта и результаты судебно-медицинских экспертиз.

Суд на 6 лет отправил экс-боксера в колонию строгого режима за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть».

Ранее участники смертельной драки рассказали о трагедии в программе Андрея Малахова.

Кстати, после инцидента доктор Мясников дал советы по выживанию на улицах Барнаула: «Оценить, подползти, закричать и повалить».