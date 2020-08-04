Доктор Мясников дал советы по выживанию на улицах Барнаула: «Оценить, подползти, закричать и повалить»

Напомним, инцидент произошел ночью 27 июля. Житель Барнаула Павел Рохлов хотел разнять драку, когда один из участников конфликта, ранее занимавшийся боксом, сзади нанес ему смертельный удар в голову.
«Шокирующая новость последних дней: в Барнауле мужчина пытался разнять дерущихся, в итоге получил удар в голову, от которого скончался. Легких травм не бывает, любая из них потенциально опасна. Мы в больницах ежедневно видим, как люди выживают после невероятных катастроф и травм, но гибнут оступившись на лестнице. Из истории помню, что французский король Карл VIII умер в Амбуазе, когда пошел в туалет и ударился головой о низкую притолоку», — начал Мясников с пролога.
Вернувшись к заглавной теме, доктор подчеркнул, что люди должны приходить на помощь — помогать, разнимать, вытаскивать, выносить и загораживать. Ведь если человек прошел мимо, потом ему морально тяжко будет жить.
Однако получить смертельную травму на «ровном месте» — тоже не вариант. Поэтому доктор собрал в кучку несколько советов.
Во-первых, необходимо пару секунд потратить на оценку ситуации прежде чем бросаться на помощь — с какой стороны лучше подойти или подползти, сколько дерущихся и есть ли у них оружие, есть ли опасность возгорания перевернувшегося автомобиля и так далее. Это поможет не стать очередной жертвой.
Во-вторых, если дело касается непосредственно драки, следует всегда помнить, что «вы — не основная цель дерущихся, а досадная помеха, короткую они хотят „выключить“ поскорее».
«Начинать надо с громкого крика, привлечения общего внимания. Неподготовленный человек не выдержит и нескольких секунд кулачного боя, поэтому постарайтесь обхватить наиболее активного участника драки, плотно прижаться к нему всем телом и обязательно головой, обвить и увлечь на землю. Даже не очень физически сильный человек сможет связать движения хоть на 30 секунд — этого достаточно, чтобы подоспели другие или жертва, за которую вы заступились, убежала. А вы не являетесь целью, поэтому слишком тяжелых последствий для вас наступить не должно», — считает Мясников.
Он также подчеркнул, что не стоит при помощи палки разнимать драку — в этом случае «вы превращаетесь в большую угрозу со всеми вытекающими последствиями».
В-третьих, на месте аварии или катастрофы «не старайтесь активно оживлять человека».
«Надо вытащить его из зоны опасности и остановить активное кровотечение — дальнейшие ваши действия могут только навредить, дождитесь „скорую“. Нам часто приходится видеть, как неумелая помощь осложняет ситуацию, а иногда приводит к ненужным жертвам», — посетовал Мясников.
В-четвертых, обязательно необходимо привлечь к своим действиям других — «зеваки есть почти всегда, многие не столь решительны и лишь призыв нужен им».
В целом же, подытожил Мясников, каждый раз выходя из дома мы не знаем — вернемся ли обратно.
«А примеры как в Барнауле должны показывать то, как надо действовать, но не отпугивать от помощи. Жалко человека, но он — настоящий мужчина!» — подчеркнуд доктор.
29 июля в Покровском кафедральном соборе простились с погибшим барнаульцем Павлом Рохловым.