Доктор Мясников дал советы по выживанию на улицах Барнаула: «Оценить, подползти, закричать и повалить»

Кремлевский доктор и телеведущий Александр Мясников после смертельной драки в Барнауле рассказал в своем Telegram-канале , как выжить на улице при желании помочь другим.

Напомним, инцидент произошел ночью 27 июля. Житель Барнаула Павел Рохлов хотел разнять драку, когда один из участников конфликта, ранее занимавшийся боксом, сзади нанес ему смертельный удар в голову.

«Шокирующая новость последних дней: в Барнауле мужчина пытался разнять дерущихся, в итоге получил удар в голову, от которого скончался. Легких травм не бывает, любая из них потенциально опасна. Мы в больницах ежедневно видим, как люди выживают после невероятных катастроф и травм, но гибнут оступившись на лестнице. Из истории помню, что французский король Карл VIII умер в Амбуазе, когда пошел в туалет и ударился головой о низкую притолоку», — начал Мясников с пролога.

Вернувшись к заглавной теме, доктор подчеркнул, что люди должны приходить на помощь — помогать, разнимать, вытаскивать, выносить и загораживать. Ведь если человек прошел мимо, потом ему морально тяжко будет жить.

Однако получить смертельную травму на «ровном месте» — тоже не вариант. Поэтому доктор собрал в кучку несколько советов.

Драка на Старом базаре в Барнауле. кадр из видео.

Во-первых, необходимо пару секунд потратить на оценку ситуации прежде чем бросаться на помощь — с какой стороны лучше подойти или подползти, сколько дерущихся и есть ли у них оружие, есть ли опасность возгорания перевернувшегося автомобиля и так далее. Это поможет не стать очередной жертвой.

Во-вторых, если дело касается непосредственно драки, следует всегда помнить, что «вы — не основная цель дерущихся, а досадная помеха, короткую они хотят „выключить“ поскорее».

«Начинать надо с громкого крика, привлечения общего внимания. Неподготовленный человек не выдержит и нескольких секунд кулачного боя, поэтому постарайтесь обхватить наиболее активного участника драки, плотно прижаться к нему всем телом и обязательно головой, обвить и увлечь на землю. Даже не очень физически сильный человек сможет связать движения хоть на 30 секунд — этого достаточно, чтобы подоспели другие или жертва, за которую вы заступились, убежала. А вы не являетесь целью, поэтому слишком тяжелых последствий для вас наступить не должно», — считает Мясников.

Он также подчеркнул, что не стоит при помощи палки разнимать драку — в этом случае «вы превращаетесь в большую угрозу со всеми вытекающими последствиями».

Массовое ДТП в Барнауле. vk.com/barneos22.

В-третьих, на месте аварии или катастрофы «не старайтесь активно оживлять человека».

«Надо вытащить его из зоны опасности и остановить активное кровотечение — дальнейшие ваши действия могут только навредить, дождитесь „скорую“. Нам часто приходится видеть, как неумелая помощь осложняет ситуацию, а иногда приводит к ненужным жертвам», — посетовал Мясников.

В-четвертых, обязательно необходимо привлечь к своим действиям других — «зеваки есть почти всегда, многие не столь решительны и лишь призыв нужен им».

В целом же, подытожил Мясников, каждый раз выходя из дома мы не знаем — вернемся ли обратно.

«А примеры как в Барнауле должны показывать то, как надо действовать, но не отпугивать от помощи. Жалко человека, но он — настоящий мужчина!» — подчеркнуд доктор.

29 июля в Покровском кафедральном соборе простились с погибшим барнаульцем Павлом Рохловым.