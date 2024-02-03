3 февраля
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Происшествия

Бийчане приехали в Барнаул, чтобы раскидать крупную партию наркотиков

Полицейские задержали двух бийчан за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Наркотики, зависимость.
Наркотики, зависимость.
CC0

Известно, что мужчина и женщина получила крупную партию мефедрона и эфедрона от куратора из интернет-магазина. Бийчане должны были раскидать закладки по Барнаулу.

Однако только начал работу, их задержали. При этом 30 свертков находились у мужчины в кармане.

В арендуемой квартире также нашли наркотические вещества.

У подозреваемых забрали сотовые телефоны с информацией о предполагаемых координатах и весы с набором миниатюрных гирь.

Возбужденно уголовное дело. Ранее пара привлекалась к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что барнаульские студенты приехали в Кузбасс, чтобы торговать наркотиками.

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