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Происшествия

Бийчанин без прав устроил ночью ДТП с автобусом. Трое погибли в легковушке

В Бийске ночью, 11 мая, три человека погибли и один пострадал в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, сообщает «Инцидент Барнаул».

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Бийске.
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Бийске.
vk.com/incident22

ДТП произошло в 1:20 на улице Загородной, вблизи дома № 5. Столкнулись ВАЗ-21074 и автобус ПАЗ 32053−70.

«30-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, будучи лишенным прав, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ, под управлением 64-летнего мужчины», — рассказали в алтайской ГИБДД.

Погибли три человека: водитель автомобиля ВАЗ и два пассажира — 29-летняя женщина и 44-летний мужчина.

Еще одного пассажира легковушки — 30-летний мужчина — госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее в Бийске трагедией закончилось ДТП с участием мотоциклиста.

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