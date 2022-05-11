Бийчанин без прав устроил ночью ДТП с автобусом. Трое погибли в легковушке

ДТП произошло в 1:20 на улице Загородной, вблизи дома № 5. Столкнулись ВАЗ-21074 и автобус ПАЗ 32053−70.
«30-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, будучи лишенным прав, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ, под управлением 64-летнего мужчины», — рассказали в алтайской ГИБДД.
Погибли три человека: водитель автомобиля ВАЗ и два пассажира — 29-летняя женщина и 44-летний мужчина.
Еще одного пассажира легковушки — 30-летний мужчина — госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.
Ранее в Бийске трагедией закончилось ДТП с участием мотоциклиста.