Умер в больнице. Трагедией закончилось ДТП в Бийске с участием мотоциклиста

9 мая примерно в 10−30 в Бийске мотоцикл столкнулся с автомобилем Рено, выезжавшим с парковки. По информации подписчиков паблика « Инцидент Бийск », водитель мотоцикла скончался в больнице.

На кадрах с места ДТП видно, что даже иномарка получила серьезные повреждения, еще сильнее пострадал мотоцикл, сообщает «Бийский рабочий». Мужчину увезли на скорой.

В комментариях к информации о происшествии, опубликованной в паблике «Инцидент Бийск», родственники сообщили, что водитель мотоцикла скончался в больнице (один из подписчиков написал так: «умер на операционном столе»).

Знакомые погибшего утверждали, что он имел большой опыт вождения — 20 лет. Вечером в паблике появилась информация о поиске записи аварии.

Ранее altapress.ru сообщал, что в Барнауле в конце апреля произошло массовое ДТП на парковке возле ТРЦ Galaxy., автомобиль такси влетел в стоящие на парковке машины, были пострадавшие.