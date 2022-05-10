10 мая
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Происшествия

Умер в больнице. Трагедией закончилось ДТП в Бийске с участием мотоциклиста

9 мая примерно в 10−30 в Бийске мотоцикл столкнулся с автомобилем Рено, выезжавшим с парковки. По информации подписчиков паблика «Инцидент Бийск», водитель мотоцикла скончался в больнице.

ДТП в Бийске 9 мая 2022 года.
ДТП в Бийске 9 мая 2022 года.
vk.com/incident_22

На кадрах с места ДТП видно, что даже иномарка получила серьезные повреждения, еще сильнее пострадал мотоцикл, сообщает «Бийский рабочий». Мужчину увезли на скорой.

В комментариях к информации о происшествии, опубликованной в паблике «Инцидент Бийск», родственники сообщили, что водитель мотоцикла скончался в больнице (один из подписчиков написал так: «умер на операционном столе»).

Знакомые погибшего утверждали, что он имел большой опыт вождения — 20 лет. Вечером в паблике появилась информация о поиске записи аварии.

Ранее altapress.ru сообщал, что в Барнауле в конце апреля произошло массовое ДТП на парковке возле ТРЦ Galaxy., автомобиль такси влетел в стоящие на парковке машины, были пострадавшие.

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