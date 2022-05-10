Умер в больнице. Трагедией закончилось ДТП в Бийске с участием мотоциклиста

На кадрах с места ДТП видно, что даже иномарка получила серьезные повреждения, еще сильнее пострадал мотоцикл, сообщает «Бийский рабочий». Мужчину увезли на скорой.
В комментариях к информации о происшествии, опубликованной в паблике «Инцидент Бийск», родственники сообщили, что водитель мотоцикла скончался в больнице (один из подписчиков написал так: «умер на операционном столе»).
Знакомые погибшего утверждали, что он имел большой опыт вождения — 20 лет. Вечером в паблике появилась информация о поиске записи аварии.
Ранее altapress.ru сообщал, что в Барнауле в конце апреля произошло массовое ДТП на парковке возле ТРЦ Galaxy., автомобиль такси влетел в стоящие на парковке машины, были пострадавшие.