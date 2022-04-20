В Барнауле таксист устроил массовое ДТП на парковке возле торгового центра

В Барнауле в среду вечером, 20 апреля, произошло массовое ДТП на парковке возле ТРЦ Galaxy, сообщает « В курсе 22 ».

Массовое ДТП на парковке в Барнауле.

По словам очевидцев, автомобиль такси влетел в стоящие на парковке машины.

«Есть пострадавшие. На месте ДТП работают сотрудники ДПС, МЧС и медики», — отметили в паблике.

Такси зацепило четыре автомобиля. Информация о пострадавших пока отсутствует.

«Таксист шел со стороны входа в ТРЦ. Ударил на главной машину, потом ушел вправо и ударил еще одну машину и еще одну, и еще одну машину сдвинул на парковке», — рассказал барнаулец, приехавший на место ДТП на эвакуаторе.

Ранее сообщили, что пять человек за три недели погибли в нелегальных такси в Алтайском крае.