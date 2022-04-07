Пять человек за три недели погибли в нелегальных такси в Алтайском крае

В Алтайском крае за последние три недели в авариях с участием нелегальных такси погибли пять человек, сообщает региональный Минтранс.

Среди погибших — один ребенок. Еще один человек получил тяжкие телесные повреждения.

«Виновником ДТП 18 марта на Павловском тракте стал гражданин 1993 года рождения с водительским удостоверением, зарегистрированным в другой стране, что в принципе запрещает управлять транспортным средством на территории России оказывая услуги такси», — пишет ведомство.

Не было разрешения на перевозку пассажиров в легковом автомобиле и у водителя Nissan Almera, по вине которого 3 апреля на 170 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» произошла авария с тремя погибшими.

В связи с этим Минтранс напомнил гражданам, что разрешение у водителя должно находиться в салоне легкового такси и предъявляться по требованию пассажира.

Момент смертельного ДТП с такси и грузовиком на Алтае. кадр из видео.

Кроме того, на передней панели автомобиля, справа от водителя должна быть размещена информация о наименовании и контактах перевозчика, номер разрешения на деятельность, сроки его действия, а также тарифы.

«Услуги „нелегальных“ перевозчиков не отвечают требованиям безопасности, водители не проходят обязательный ежедневный предрейсовый медицинский осмотр, а также технический осмотр транспортных средств в связи с чем в значительной мере повышается риск участия таких машин в дорожно-транспортном происшествии, создается угроза жизни и здоровью пассажиров», — напомнили в ведомстве.

Накануне в сети опубликовали момент смертельного ДТП с участием грузовика и автомобиля такси на трассе «Барнаул — Новосибирск».

Ранее региональное МВД предупредило жителей Алтая об опасности использования «нелегальных» такси.