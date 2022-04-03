В Алтайском крае произошло смертельное ДТП с участием грузовика и автомобиля такси, сообщает « Инцидент Барнаул ».

ДТП произошло рано утром (06:35) в воскресенье, 3 апреля, на 170 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

«69-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Almera и двигаясь со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, выехал на полосу для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Isuzu АФ-4749СО под управлением 37-летнего мужчины», — рассказали в краевой ГИБДД.

На месте до приезда скорой помощи погибли водитель такси и его пассажиры — 61-летний мужчина и 48-летняя женщина.

Ночью 3 апреля в крае погибли двое подростков с другом — выехали с прилегающей дороги и попали под фуру.