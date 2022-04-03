Шар света прилетел в грузовик на Алтае. Опубликовано видео гибели трех человек в такси

В паблике « Барнаул 22 » опубликовали момент смертельного ДТП с участием грузовика и автомобиля такси на трассе «Барнаул — Новосибирск».

Момент смертельного ДТП с такси и грузовиком на Алтае.

Напомним, ДТП произошло рано утром (06:35) в воскресенье, 3 апреля, на трассе «Барнаул — Новосибирск» — на 170 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

Погибли 69-летний водитель такси и пассажиры — 61-летний мужчина и 48-летняя женщина.

«Водитель автомобиля Nissan Almera при движении со стороны Барнаула в направлении Новосибирска выехал на полосу для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем ISUZU», — рассказали в краевой ГИБДД.

Судя по кадрам с видеорегистратора грузовика, таксист ехал по встречной полосе и не думал ни тормозить, ни сворачивать.



Ночью 3 апреля в крае погибли двое подростков с другом — выехали с прилегающей дороги и попали под фуру.