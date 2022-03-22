Водителю такси в Барнауле грозит до 7 лет тюрьмы за ДТП с гибелью женщины и ребенка

В Барнауле водителя Hyundai Solaris, который попал в жуткое ДТП 18 марта на Павловском тракте, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

ДТП в Барнауле на Павловском тракте. 18 марта 2022 года.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Расследование дела находится на контроле в прокуратуре Барнаула.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Как уже сообщалось, произошло столкновение пяти автомобилей: Hyundai Solaris, Audi, Hyundai Santa Fe, Subaru и Lada Largus.

Solaris с логотипом такси при перестроении, не уступил дорогу Audi, движущемуся попутно в левой полосе, где совершил с ним столкновение. После этого Solaris выехал на встречную сторону дороги, где столкнулся с Subaru и еще двумя автомобилями.

Пассажиры автомобиля Hyundai Solaris — женщина и ребенок 2015 года рождения — погибли на месте происшествия. Еще один ребенок, 2017 года рождения, получил тяжелые травмы и находится в больнице.