В Барнауле в пятницу вечером, 18 марта, в результате ДТП погибли семилетний ребенок и женщина, которых выбросило из машины, сообщили в городской ГИБДД.

ДТП в Барнауле на Павловском тракте. 18 марта 2022 года.

Ранее «Инцидент Барнаул» сообщил, что массовое ДТП с участием нескольких машин произошло на Павловском тракте.

«Женщина и ребенок погибли, еще один ребенок госпитализирован», — рассказали в полиции.

Произошло столкновение пяти автомобилей: Hyundai Solaris под управлением 29-летнего мужчины, Audi под управлением 31-летнего мужчины, Hyundai Santa Fe под управлением 62-летнего мужчины, Subaru под управлением 31-летнего мужчины и Lada Largus под управлением 19-летнего мужчины.

В результате ДТП пассажиры автомобиля Hyundai Solaris — женщина и ребенок 2015 года рождения — погибли на месте происшествия.

«Ребенок 2017 года рождения получил телесные повреждения и госпитализирован», — уточнили в МВД.

На данный момент полицейские восстанавливают картину ДТП. Какие именно обстоятельства привели к аварии и кто виновник — пока не сообщают.

В соцсетях сообщают неподтвержденную версию: «Автомобиль такси подрезали, он выехал на встречку, задев левым бортом Santa Fe, после чего машину развернуло и боком откинуло на Subaru». А то, что происходило дальше — было не разобрать.

По словам очевидцев, в момент столкновения из машины выбросило двух детей и женщину. Ехавший позади водитель Lada Largus не успел среагировать и переехал женщину — все произошло очень быстро.

У погибшего ребенка сразу после аварии был очень слабый пульс, а второй пришел в сознание — его положили в машину, не участвовавшую в ДТП, и вызвали скорую помощь.