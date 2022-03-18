18 марта
﻿
Происшествия

Жуткое ДТП произошло в Барнауле: детей выбросило из машины, женщину переехали

В Барнауле в пятницу вечером, 18 марта, произошло массовое ДТП на Павловском тракте, сообщает «Инцидент Барнаул».

ДТП в Барнауле на Павловском тракте. 18 марта 2022 года.
ДТП в Барнауле на Павловском тракте. 18 марта 2022 года.
t.me/vkurse22.

В ДТП попали четыре автомобиля. Судя по фото, две машины вылетели в кювет.

«Погибли ребенок и взрослый человек, еще одного ребенка увезли на машине скорой помощи», — рассказали очевидцы.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны, официальная информация отсутствует. В барнаульской ГИБДД обещали позже сообщить подробности.

По словам подписчика паблика, авария произошла у него на глазах.

«Перед носом у меня случилось, сам чуть не попал в мясорубку. Двоих пацанов выкинуло из машины, лет по 10−12. Один пришел в сознание, его в машину положили, а у второго пульс слабый был. Скорую помощь вызвали, минут через 3−5 приехала», — рассказал мужчина.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов, МЧС и медики. По словам барнаульцев, из-за ДТП образовалась огромная пробка.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость