Жуткое ДТП произошло в Барнауле: детей выбросило из машины, женщину переехали

В Барнауле в пятницу вечером, 18 марта, произошло массовое ДТП на Павловском тракте, сообщает « Инцидент Барнаул ».

ДТП в Барнауле на Павловском тракте. 18 марта 2022 года.

В ДТП попали четыре автомобиля. Судя по фото, две машины вылетели в кювет.

«Погибли ребенок и взрослый человек, еще одного ребенка увезли на машине скорой помощи», — рассказали очевидцы.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны, официальная информация отсутствует. В барнаульской ГИБДД обещали позже сообщить подробности.

По словам подписчика паблика, авария произошла у него на глазах.

«Перед носом у меня случилось, сам чуть не попал в мясорубку. Двоих пацанов выкинуло из машины, лет по 10−12. Один пришел в сознание, его в машину положили, а у второго пульс слабый был. Скорую помощь вызвали, минут через 3−5 приехала», — рассказал мужчина.

На месте работали сотрудники правоохранительных органов, МЧС и медики. По словам барнаульцев, из-за ДТП образовалась огромная пробка.