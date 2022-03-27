Жителей Алтая предупредили об опасности использования «нелегальных» такси

В последнее время на дорогах Алтайского края увеличилось количество ДТП с участием «нелегальных» такси, сообщает региональное МВД.

По данным ведомства, причинами ДТП часто становятся нарушения водителями такси ПДД и правил безопасности пассажироперевозок, предусмотренных законодательством.

«Так, накануне в Барнауле из-за халатного отношения водителя к правилам дорожного движения и безопасности своих пассажиров произошла трагедия, унесшая жизни молодой женщины 1993 года рождения и ее несовершеннолетнего ребенка — мальчика 2015 года рождения. Еще один несовершеннолетний пассажир — мальчик 2017 года рождения — с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение», — уточнили в МВД.

В полиции посоветовали пользоваться услугами такси, которое зарегистрировано в установленном порядке и осуществляет свою деятельность на законном основании.

«Легальное такси имеет ряд отличительных особенностей по отношению к иным транспортным средствам. На боковых поверхностях автомобиля размещаются привычные всем „шашечки“ — цветографическая схема в виде композиции из квадратов контрастных цветов, расположенных в шахматном порядке. На крыше такси должен присутствовать опознавательный оранжевый фонарь, а в салоне — информация о водителе, тарифах на проезд и разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа. Кроме того, у водителя такси должно быть при себе разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», — подчеркнули в ведомстве.

В краевой ГИБДД уточнили, что при ДТП пассажирам легального такси гарантирована выплата — компенсация за причиненный материальный ущерб или вред здоровью, так как перевозчик страхует свою гражданскую ответственность.