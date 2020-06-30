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Происшествия

Бийчанин избил жену-инвалида и бросил в погреб, а через сутки достал и добил ботинком

В Алтайском крае будут судить жителя Бийска, который два дня издевался над супругой, что привело к ее смерти, сообщил региональный СК.

Насилие.
Насилие.
unsplash.com

56-летнего мужчину обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Ссора между супругами произошла в апреле 2020 года — при распитии алкоголя. Причиной стала пропажа денег.

«Мужчина сначала сбросил женщину в подвальное помещение, а затем, достав ее на следующий день, нанес сначала руками, а затем различной обувью не менее 20 ударов по голове и телу», — рассказали в ведомстве.

Кстати, 68-летняя женщина по состоянию здоровья не могла самостоятельно передвигаться. От полученных травм она скончалась на следующий день в больнице.

Мужчина вину признал полностью, уголовное дело направили в суд.

Ранее житель Бийска посреди деревьев убил женщину за отказ принимать знаки внимания.

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