Бийчанин избил жену-инвалида и бросил в погреб, а через сутки достал и добил ботинком

56-летнего мужчину обвиняют в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
Ссора между супругами произошла в апреле 2020 года — при распитии алкоголя. Причиной стала пропажа денег.
«Мужчина сначала сбросил женщину в подвальное помещение, а затем, достав ее на следующий день, нанес сначала руками, а затем различной обувью не менее 20 ударов по голове и телу», — рассказали в ведомстве.
Кстати, 68-летняя женщина по состоянию здоровья не могла самостоятельно передвигаться. От полученных травм она скончалась на следующий день в больнице.
Мужчина вину признал полностью, уголовное дело направили в суд.
Ранее житель Бийска посреди деревьев убил женщину за отказ принимать знаки внимания.