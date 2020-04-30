Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 апреля 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Бийчанин среди деревьев убил женщину за отказ принимать знаки внимания

В Алтайском крае задержали жителя Бийска по подозрению в убийстве женщины, сообщает региональный СК.

Лес.
Лес.
СС0

Тело 53-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 27 апреля в лесном массиве в Бийске.

«В дневное время 17 апреля 57-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения решил познакомиться с женщиной. Потерпевшая отказалась принимать знаки внимания от незнакомого мужчины, вследствие чего между ними возникла ссора», — рассказали в ведомстве.

По данным СК, подозреваемый взял деревянную палку и нанес несколько ударов в область головы женщины.

От полученных травм потерпевшая скончалась, обвиняемый скрылся с места происшествия.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее сообщалось про жителя Алтайского края, который увидел в окошке измену и порезал ножом «предателей».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость