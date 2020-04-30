Бийчанин среди деревьев убил женщину за отказ принимать знаки внимания

В Алтайском крае задержали жителя Бийска по подозрению в убийстве женщины, сообщает региональный СК.

Тело 53-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 27 апреля в лесном массиве в Бийске.

«В дневное время 17 апреля 57-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения решил познакомиться с женщиной. Потерпевшая отказалась принимать знаки внимания от незнакомого мужчины, вследствие чего между ними возникла ссора», — рассказали в ведомстве.

По данным СК, подозреваемый взял деревянную палку и нанес несколько ударов в область головы женщины.

От полученных травм потерпевшая скончалась, обвиняемый скрылся с места происшествия.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее сообщалось про жителя Алтайского края, который увидел в окошке измену и порезал ножом «предателей».